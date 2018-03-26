Бывшего боевика "ДНР" в Мариуполе приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство полицейского и ряд других преступлений. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает

"Участие в непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях, вымогательство, кража, незаконное завладение транспортным средством и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа - все эти преступления совершил 33-летний житель Мариуполя", - написал Лысенко.

По его словам, в мае 2014 года, когда город был оккупирован представителями террористической организации "ДНР", локальный житель охотно вступил в ряды террористов с целью получения денежного вознаграждения за охрану административного здания горисполкома. Однако когда боевики платить перестали, идейные убеждения добровольца изменились, и он покинул незаконное формирование.

Кроме того, с ноября 2014 до апреля 2015 года человек периодически приходил к своей бывшей жене домой, где, угрожая применением насилия, потребовал у нее денежные средства. Не получая денег, он резал интернет-кабель, ломал пластиковые трубы водоснабжения, демонтировал металлический люк, чем вызвал женщине немалую материальный убыток.

Женщина обратилась в полицию. Когда участковый инспектор пришел к мужчине домой, последний, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ему не менее 10 ударов топором по голове. От полученных многочисленных травм правоохранитель скончался, а преступник забрал из кармана погибшего денежные средства, мобильный телефон, ключи от автомобиля и на угнанном авто поехал к своему товарищу.

"Приговор суда не вступил в законную силу, поскольку у сторон есть 30 дней на его обжалование в суде высшей инстанции", - отметил Лысенко.

Напомним, в Краматорске до 4,3 года лишения свободы осужден прежний боевик так называемой "ДНР" за службу боевикам и ограбления парикмахерской.

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