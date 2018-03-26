Украина надеется выйти на формат углубленного партнерства с НАТО. Об этом журналистам в понедельник сказала вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает корреспондент

"Сейчас мы рассчитываем, что нам удастся выйти на формат участия в программе углубленного партнерства с НАТО. На данный момент есть 5 партнеров, имеющих эту программу усиленного партнерства с НАТО и между них, кстати, есть Грузия, следовательно нам есть с кого брать пример", - сказала она.

Грузия прошла очень похожие изменения в оборонном секторе, которые придется пройти Украине, отметила вице-премьер.

Напомним, вице-премьер Украины рассказала о статусе страны-аспиранта НАТО.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира