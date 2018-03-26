К Ирпенской центральной городской больницы доставили 13 военных с подозрением на корь и ветрянку. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины, передает

"По уточненным данным на 26.03.2018 года, в Ирпенскую центральную городскую больницу доставлено 7 военнослужащих Национальной гвардии с подозрением на корь и 6 - с подозрением на ветрянку", - говорится в сообщении.

Источник болезни - общежитие в Ирпене, где проживают военнослужащие НГУ. Сама же военная часть расположена в Броварах. Непосредственно на территории военной части случаев болезни не зафиксировано.

"Состояние здоровья больных нормализовалось. Сейчас они размещены в инфекционном отделении, опасности распространения болезни нет", - сообщили в прокуратуре.

Всего по состоянию на 26 марта в Киевской области также госпитализированы в общей сложности 12 военнослужащих с подозрением на корь: Десна - 4 человек, Киев - 3 человек, Белая Церковь - 1 человек и Ольшаница - 4 человек. Отмечается, что в настоящее время имеют место лишь отдельные случаи заболевания, угрозы эпидемии нет.

Как сообщал ранее сообщалось, что в Киевской области госпитализированы с ветрянкой и корью 11 человек.

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