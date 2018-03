В Великобритании открыли памятник Дэвиду Боуи. Он установлен в городе, где Боуи впервые предстал в образе Зигги Стардаста, передает со ссылкой на BBC.

В центре британского города Эйлсбери, расположенного в 60 километрах от Лондона, открыли памятник музыканту Дэвиду Боуи.

Скульптура выполнена из бронзы и называется “Земной посланник”. Она показывает разные сценические образы Боуи.

Основной из них — образ Зигги Стардаста, поскольку в Эйлсбери музыкант представил свой альбом The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars и впервые предстал в образе его главного героя — Зигги Стардаста.

В скульптуру встроен динамик, который каждый час играет песни Боуи.

Как ранее сообщал , британский музыкант Дэвид Боуи умер 10 января на 70-м году жизни от рака печени, с которым боролся последние полтора года. В течение карьеры Боуи продал более 136 млн записей и вошел в десятку самых успешных артистов в истории британской популярной музыки.

