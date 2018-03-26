Сотрудники СБУ перехватили телефонные разговоры, в очередной раз доказывают присутствие российских военных в незаконных вооруженных формированиях "Л/ДНР". Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает

"Служба безопасности Украины получила очередные доказательства присутствия российских военных в незаконных вооруженных формированиях так называемых "Д/ЛНР", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на аудиозаписях переговоров террористов, которые были перехвачены СБУ, можно услышать приказ из Москвы - безотлагательно сдать паспорта граждан РФ всем российским военнослужащим, которые воюют на территории ОРДЛО, и получили документы прикрытия - паспорта фейковых республик.

Как сообщал наш сайт, украинская разведка фиксирует активизацию деятельности ФСБ России с начала марта на оккупированной части Донецкой и Луганской областей.

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