В Ассоциации птицеводов Украины представили анализ рынка мяса в Украине за два последних месяца, сообщает со ссылкой на сайт организации.

ФАКТ №1. За январь-февраль 2018 года в Украине было произведено 387,8 тыс. тонн мяса всех видов в убойном весе, что на 0,7 тыс. тонн больше, чем за подобный период прошлого года. В частности, производство мяса птицы выросло на 4,8%, производство говядины и свинины - упало на 3,2% и 5% соответственно.

ФАКТ №2. За этот период поголовье птицы возросло на 1,4%, поголовье свиней и КРС - сократилось на 7,7% и 5,3% соответственно.

ФАКТ №3. Украина продолжает наращивать экспорт мяса и мясопродуктов. Всего за два месяца этого года Украина экспортировала 54 тыс. тонн данного продукта, что на 28,6% больше, чем годом ранее. Среди всех видов мяса пальму первенства по экспорту держит курятина.

"Ведущей позицией отечественного экспорта остается мясо птицы, доля которого в общем объеме составляет около 81%, или 44 тыс. тонн, что на 12 тыс. тонн больше, чем годом ранее. Наибольшим спросом украинское мясо птицы в текущем году пользуется в Ираке, Нидерландах, Словакии", - подчеркнули в ассоциации и добавили, что сегодня именно птица остается наиболее употребляемым мясом для украинцев.

ФАКТ №4. В структуре потребления мяса украинцев за первые два месяца года наиболее весомой остается доля птицы - 48% и свинины - 42%, на говядину приходится только 10%".

Добавим, что не только в Украине, но и во всем мире птица уверенно держит статус "наиболее применяемого мяса".

Напомним, рынки курятины и подсолнечного масла признаны наиболее организованными в Украине.

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