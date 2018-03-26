С начала сутки и по состоянию на 18:00 боевики совершили 20 обстрелов украинских позиций на Донбассе, потерь между наших военных нет. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает

"Российско-оккупационные войска продолжают срывать договоренности о полном прекращении огня. С начала суток агрессор совершил 20 обстрелов позиций наших защитников... В результате вражеского огня украинские воины не пострадали. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется силами АТО", - говорится в сообщении.

На донецком направлении с 82-мм минометов и гранатометов боевики обстреляли защитников Авдеевки. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты часто вели огонь по нашим укреплениям в Водяном. Также враг дважды применял крупнокалиберные пулеметы по защитникам Павлополя, Песок, а стрелковое оружие - возле Марьинки, Широкино, Талаковки и Гнутово.

На луганском направлении под огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов дважды попали защитники Луганского. Кроме этого, из БМП и пулеметов соперник обстрелял наши опорные пункты неподалеку Новгородского.

Как сообщал за минувшие сутки на Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один травмирован.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о полном прекращении огня на линии разграничения на период пасхальных праздников - с 30 марта.

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