Власть не выполняет Законы, и это является главной причиной проблем простых украинцев. Об этом в личном блоге написал один из законодателей - депутат от Радикальной партии Сергей Рыбалка, передает

Политик пожаловался, что его коллеги по парламенту дают голоса только за те законопроекты, которые нужны власти.

"Помните, как меняли закон под нынешнего генпрокурора? Быстро и нахрапом. И запросто нашли голоса. А на законы для укрепления банковской системы и сохранение в будущем миллиардов средств государственного бюджета и накоплений граждан голосов каждый раз не хватает", - написал он.

Вместе с тем, все чаще политологи сходятся во мнении, что именно "Радикальная партия" своими голосами обеспечивает принятие в ВРУ законопроектов, которые важны для Банковой.

Так, за законопроект о бюджете - 2018 году "радикалы" отдали свои голоса, даже, несмотря на то, что руководитель РПЛ Ляшко критиковал документ за "малую заработную плату" (документом предусмотрена минимальная зп на уровне 3700 грн).

Впоследствии, РПЛ продемонстрировала единство с БПП во время голосования за "медицинскую реформу" (№ 6327), которую критиковали ряд специалистов медицинской отрасли.

Аналогично, подопечные Ляшко (вместе с С.Рыбалкой) голосовали за президентский закон о так называемой "реинтеграции Донбасса", предусматривающий согласие на ведение торговых отношений с оккупированными территориями.

С недавнего времени партия Ляшко, вслед за президентской, почти в полном составе (кроме А.Витко) голосовала за снятие неприкосновенности с Н.Савченко и ее аресте.

В заключение: РПЛ аналогично позиции правящей партии - против отмены е-декларирования для ОО, занимающихся антикоррупционной деятельностью.

Это коротко, о позиции РПЛ в парламенте. И, при случае, стоит вспомнить, какие же законопроекты инициировал, собственно, сам Рыбалка, и по каким причинам они так и не были поддержаны большинством Верховной Рады.

Согласно данным портала "Главред", за два года работы только один документ авторства этого нардепа стал законом, и там С.Рыбалка был лишь соавтором вместе с другими народными депутатами.

Кроме того, как отмечает издание, "законопроект Рыбалки о едином кредитном реестре - и профильный Комитет, и вскоре Парламент - провалили. Депутаты отдали предпочтение поддержке альтернативного законопроекта, который инициировал КМУ.

Законопроект Рыбалки о якобы защите прав кредиторов - № 6027 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения доверия между банками и их клиентами" был раскритикован главным экспертным управлением ВР. Парламент в итоге его не поддержал.

Законопроект Рыбалки о регулировании деятельности ломбардов содержал положения ранее провалившегося аналогичного законопроекта авторства депутата Полякова. (Среди статей, которые перекочевали из законопроекта Полякова к законопроекту Рыбалки были и те, что содержали коррупционные риски, - ред.). Документ Рада так и не приняла.

Законопроект Рыбалки о форекс-дилерах раскритиковали эксперты ВР, а также ведущие экономисты страны.

Законопроект Рыбалки о криптовалюте № 7183-1 раскритиковали НБУ и ВР. Документ назвали популистским эксперты Bitcoin Foundation. Ряд депутатов публично заявили о том, что не будут поддерживать инициативу радикала. Более того, соавтором этого законопроекта Рыбалка сделал свою подругу - Анастасию Байбородину, у которой даже нет профильного образования", - говорится в материале.

Таким образом, С.Рыбалка обвиняет депутатов ВРУ в неконструктивной позиции, и в неготовности голосовать за "нужные людям законы", хотя сам не смог предложить качественный законопроект, который бы получил положительные отзывы экспертного круга, а затем и депутатов, а политическая сила, которую он представляет, между тем, часто в сессионном зале демонстрирует единство с коллегами от БПП.

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