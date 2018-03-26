Оператор государственных лотерей “М.С.Л.” заявил о мошенничестве, сообщает со ссылкой на пресс-службу компании.

Речь идет об организации запрещенных азартных игр на различных интернет-площадках под брендом лотерей “М.С.Л.”. Недавно один из таких ресурсов был уличен на сомнительной деятельности под брендом лотереи “Золотая Подкова”, выпуск которой оператор официально завершил с 1 января 2018 года.

Президент “М.С.Л.” Георгий Ложенко, комментируя случай, отметил, что пока не ясно, это действия конкурентов на пике борьбы за лотерейный рынок страны или же банальная попытка быстрой наживы. Как бы там ни было, в компании подчеркивают, что “М.С.Л.” проводит свои лотереи в сети Интернет исключительно на официальном сайте igra.msl.ua.

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