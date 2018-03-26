Украина, Канада, США, а также 14 государств-членов ЕС вышлют 130 россиян, большинство из которых являются сотрудниками дипломатических ведомств. Об этом сообщает со ссылкой на МИД указанных стран.

Кроме того, как сообщают СМИ, послов высылают:

Великобритания - 23 дипломатов;

США - 48 сотрудников дипломатической миссии и 12 сотрудников миссии ООН;

Украина - 13 дипломатов;

Франция - 4 дипломатов;

Польша - 4 дипломатов;

Канада - 4 сотрудников посольства и генконсульства;

Литва - 3 дипломатов, в том числе двух военных атташе;

Дания - 2 дипломатов;

Италия - 2 дипломатов;

Нидерланды - 2 дипломатов;

Германия - 4 дипломатов;

Чехия - 3 дипломатов;

Эстония - 1 военного атташе;

Латвия - 1 дипломата и 1 сотрудника "Аэрофлота";

Финляндия - 1 дипломата;

Румыния - 1 дипломата;

Хорватия - 1 дипломата.

Как сообщал 22 марта премьер-министру Великобритании Терезе Мэй удалось убедить европейские страны, в первую очередь, Францию, Германию, Литву и Ирландию, дать Москве "решительный ответ" и выслать связанных со спецслужбами дипломатов.

В понедельник, 26 марта 14 стран-членов ЕС приняли решение выслать российских дипломатов в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

Так, Германия и Польша объявили о том, что высылают каждая по четыре дипломата РФ.

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