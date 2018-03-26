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За февраль госдолг вырос на 650 млн долларов
26.03.2018 19:24

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга за февраль увеличилась на 0,85%, или на 0,65 млрд долларов до 76,76 млрд долларов с 76,11 млрд долларов в январе 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов, передает

Так, в частности, государственный и гарантированный государством долг по состоянию на 28 февраля составил 2 068,61 млрд гривен, или 76,76 млрд долларов против 2 131,85 млрд гривен, или 76,11 млрд долларов по состоянию на 31 января.

Напомним, по данным Минфина, соотношение государственного и гарантированного долга к ВВП впервые за 7 лет уменьшилось за год на 9,1 процентных пункта, что означает постепенное приближение к оптимальным показателям.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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