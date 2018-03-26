Дарницкий районный суд Киева обязал полицию предоставить госохрану Юрию Крысину, которого обвиняют в преследовании и пытках активистов Майдана. Соответствующее постановление сегодня объявила судья Любовь Леонтюк, передает корреспондент .

"Поскольку дело носит широкий общественный резонанс, суд считает, что есть данные, которые могут свидетельствовать об угрозах его здоровью, жизни и имуществу. Поэтому суд постановил: применить к Крысину Юрию Валерьевичу меры обеспечения безопасности в виде личной охраны, охраны жилища и имущества на весь период судебного расследования. По ходатайству об осуществлении рассмотрения дела в закрытом судебном заседании и осуществление рассмотрения производства по режиме видеоконференции - не подлежит удовлетворению. Обеспечение безопасности поручить ГУНП в Киевской области для исполнения. Постановление обжалованию не подлежит", - говорится в постановлении суда.

Стоит отметить, что во время судебного заседания сторона защиты Крысина заявила жалобу на действия следователей Генпрокуратуры в части на непредоставление адвокату Евгению Солодко возможности ознакомиться с материалами производства. Учитывая, что Солодко по уважительным причинам отсутствовал на заседании, а суд должен заслушать его мнение, в процессе объявлен перерыв до 29 марта в 13.30.

В комментарии журналистам прокурор Алексей Донской выразил надежду, что на следующем заседании суд переизберет меру пресечения Крысину с домашнего ареста на содержание под стражей.

"Я надеюсь на следующем судебном расследовании оно (ходатайство ред.) будет рассмотрено - содержание под стражей", - сказал Донской.

Напомним, 5 марта в Дарницком райсуде Киева начался судебный процесс по обвинению Крысина в преследованиях, похищении и пытках ативистив Евромайдана. 15 марта суд вынес постановление о принудительной доставке Крысина 26 марта в суд из-за его неявки.

Как сообщал приговором Шевченковского районного суда Киева Крысин был приговорен к 4 годам заключения с двухлетним испытательным сроком за участие в убийстве журналиста Вячеслава Веремия зимой 2014 года.

Генеральная прокуратура Украины внесла апелляционную жалобу на приговор суда, которая должна быть рассмотрена 2 апреля.

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