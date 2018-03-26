Так, 14 стран-членов ЕС приняли решение выслать российских дипломатов в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Об этом сказал в понедельник глава Европейского совета Дональд Туск, выступая с заявлением по согласованной реакции ЕС на атаку в Солсбери, передает корреспондент .

"Европейский совет согласился с оценкой правительства Объединенного королевства, вполне вероятно, что это (атака в Солсбери - ред.) ответственность Российской Федерации, и не существует возможных альтернативных объяснений. Мы решили вызвать посла ЕС в России для консультаций. Согласно прямому окончательному решению Европейского совета на прошлой неделе по реагированию на действия России в условиях совместной напряженности, уже сегодня 14 государств-членов решили выслать российских дипломатов", - заявил Туск.

В то же время он выразил сожаление семьям и родственникам жертв пожара в Кемерово, которая унесла жизни как минимум 64 человек.

Как сообщали ранее СМИ, ссылаясь на источники, в этом месяце более 10 европейских стран готовятся выслать дипломатов РФ с территории своих государств. Среди них Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия и Дания.

Также напомним, Украина высылает 13 российских дипломатов.

Бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли без сознания в британском городе Солсбери.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира