Сенат парламента Румынии проголосовал за законы реформы юстиции. Об этом сообщает со ссылкой на румынские СМИ.

Сообщается, что “за” проголосовало 83 сенатора и 36 “против”. Оппозиция уже заявила, что снова обратится в Конституционный суд.

Кроме того, специальный парламентский комитет в понедельник принял благоприятный доклад с поправками о поправках к трем законам: № 303/2004 о статусе магистратов, 304/2004 о судебной организации и 317/2004 о функционировании и организации СSM (Высший Совет Магистратуры — ред.).

Вместе с тем, Национальная либеральная партия объявила, что вновь обратится в Конституционный суд Румынии с поправками к законам юстиции.

Напомним, 19 марта специальная парламентская комиссия по вопросам правосудия приняла решение о, что Высшему Совету Магистратуры будет предоставлен мандат на назначение и отмену руководства Высокого суда (кассационная инстанция — ред.), при этом президент Румынии будет исключен из процедуры назначения кандидатов.

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