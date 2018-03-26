Сторона обвинения по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича завтра снова будет просить Оболонский районный суд Киева назначить обвиняемому других адвокатов из-за отъезда защитников в Германию. Об этом в комментарии сообщил прокурор Руслан Кравченко.

"Они (адвокаты - ред.) уже в который раз по своему усмотрению определяют - приходить им на заседание или нет. Это для них стало ненормальной нормой, следовательно мы снова будем обращаться в суд с просьбой назначить обвиняемому других адвокатов", - сказал Кравченко.

Как сообщал адвокаты экс-президента Украины Виктора Януковича выехали в командировку в Германию накануне очередного судебного заседания по делу о его госизмене.

Напомним, Оболонский районный суд Киеве 21 марта обязал сторону защиты экс-президента Януковича обеспечить явку экс-премьера Украины Николая Азарова и других бывших высокопоставленных чиновников в судебных заседаниях 27-29 марта.

Как сообщал 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

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