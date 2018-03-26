В Харькове произошел пожар в девятиэтажном торговом центре "Дом торговли центральный", что на ул. Суздальские ряды. Как сообщили спасатели, из помещений 4-го, 5-го и 6-го этажей наружу был выведен 31 человек.

"... в торговом заведении на лестнице 2-го этажа горели силовые кабели на площади 2 кв.м., а также электрощитовая в подвале на площади 3 кв.м. Горение полимерных материалов выделяло большое количество опасного дыма. Администрации заведения удалось вывести большинство посетителей и работников на свежий воздух до прибытия спасателей, но некоторые все же остались на верхних этажах здания. Из-за дыма люди потеряли ориентацию, не могли самостоятельно найти выход и задыхались", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что, несмотря на опасность отравления людей продуктами горения, спасатели немедленно организовали их эвакуацию газодымозащитной службы.

"... из помещений 4-го, 5-го и 6-го этажей наружу был выведен 31 человек", - говорится в сообщении.

Пожар ликвидировали с помощью огнетушителей.

"Благодаря оперативным действиям спасателей и администрации торгового центра удалось избежать погибших и пострадавших. Предполагаемая причина возгорания сейчас устанавливается", - добавили в ГСЧС.

Напомним, на месте пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово обнаружили 64 тела, опознаны 15 погибших. Среди погибших есть дети, десятки людей объявлены пропавшими без вести.

В консульстве Новосибирска сообщили, что между погибших в результате пожара нет иностранцев, в частности граждан Украины. Кроме того, по информации украинских представителей из 44 человек, которые пострадали и находятся в больнице, украинский тоже нет.

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