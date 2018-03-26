Корреспондента “Украинского радио” Павла Шаройко, которого обвиняют в шпионаже Минск готов обменять на своего гражданина Юрия Политику, которого в Украине также обвиняют в шпионаже. Об этом сообщает со ссылкой на “Белорусский партизан”.

Издание, ссылаясь на свои источники, сообщает, что все документы по обмену уже подготовлены и ожидают подписи.Соответствующая договоренность была достигнута на встрече высокопоставленных представителей Беларуси и Украины.

“Освобождение планируется осуществить путем обмена Шаройко на белоруса Юрия Политику, которого задержали в Украине”, — пишет белорусский партизан.

Как сообщал , 25 октября 2017 года в Минске сотрудники КГБ задержали украинского журналиста Павла Шаройко и обвинили в шпионаже.

Белорусские спецслцжбы сообщили, что Шаройко создал в Беларуси “агентурную сеть из числа граждан Беларуси, которые за денежное вознаграждение выполняли его задания по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере”.

Кроме того, по данным белорусской стороны, деятельность Шаройко курировал сотрудник посольства Игорь Скворцов, он был выслан из Минска. Киев также в ответ выслал из Украины белорусского дипломата.

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