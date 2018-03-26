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Более 10 стран не объявили о выдворении российских дипломатов
26.03.2018 22:42

только 13 стран Европейского Союза сегодня не огласили о выдворении российских дипломатов со своей территории. Список стран опубликовал в своем Twitter журналист “Голоса Америки” Богдан Цюпин, передает

Так, по его данным, не огласили о высылке дипломатов следующие страны:
• Австрия;
• Бельгия;
• Болгария;
• Кипр;
• Греция;
• Венгрия;
• Ирландия;
• Люксембург;
• Мальта;
• Португалия;
• Словакия;
• Словения;
• Испания.

Напомним, сегодня стало известно, что Украина, Канада, США, а также 14 государств-членов ЕС вышлют 130 россиян, большинство из которых являются сотрудниками дипломатических ведомств.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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