|Более 10 стран не объявили о выдворении российских дипломатов
|26.03.2018 22:42
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только 13 стран Европейского Союза сегодня не огласили о выдворении российских дипломатов со своей территории. Список стран опубликовал в своем Twitter журналист “Голоса Америки” Богдан Цюпин, передает
Так, по его данным, не огласили о
высылке дипломатов следующие страны:
Напомним, сегодня стало известно, что Украина, Канада, США, а также 14 государств-членов ЕС вышлют 130 россиян, большинство из которых являются сотрудниками дипломатических ведомств.