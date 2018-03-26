Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил МЧС проверить все торговые центры. Об этом журналистам сказал глава МЧС Владимир Ващенко, передает со ссылкой на белорусские СМИ.

“Глава государства дал поручение МЧС разработать комплексный план и до конца месяца организовать проверки подобных объектов”, — сказал Ващенко.

Ващенко отмемтил, что сегодня были поставлены конкретные задачи руководителям подразделений на местах.

Также, как сообщает Белта, Государственный секретариат Совета безопасности, председатель Госконтроля, председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете министров, информация доведена до председателей облисполкомов, сообщает БЕЛТА.

Сегодня в Минске уже была проведена учебная эвакуация из одного из крупнейших торговых центров — Galleria Minsk на проспекте Победителей.

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