Служба безопасности Украины направила в МИД Украины доказательные материалы по целенаправленной деятельности в убыток государству 13 российских дипломатов, в отношении которых было принято решение о выдворении с украинской территории. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-центр СБУ.

“СБУ и в дальнейшем продолжит активную солидарную работу с партнерскими спецслужбами стран ЕС и США по разоблачению российских преступных намерений, которые угрожают всему цивилизованному миру. Председатель СБУ Василий Грицак убежден, что такие решительные совместные действия украинской власти и наших европейских и трансатлантических союзников существенно усложнят деятельность российских спецслужб с позиции дипломатических миссий РФ”, — говорится в сообщении.

Напомним, Украина, Канада, США, а также 14 государств-членов ЕС вышлют 130 россиян, большинство из которых являются сотрудниками дипломатических ведомств.

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