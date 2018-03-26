|В Беларуси оштрафована активистка за сбор подписей в поддержку белорусского языка
|26.03.2018 23:37
|
Белорусскую активистку Анну Смолевич, главу движения “Молодежи БНФ” Анну Смилевич суд оштрафовал за сбор подписей в поддержку белорусского языка 21 февраля 2018 года. Об этом сообщает со ссылкой на белорусские СМИ.
“Суд посчитал, что девушка нарушила закон о массовых мероприятиях”, — сообщает Белсат.
Суд оштрафовал Анну Смолевич на 15 базовых величин (около 190 долларов США 190 ред.)
“Самое интересное, что на суд ее не приглашали, просто прислали домой постановление из суда”, — отмечается в группе “Молодежи БНФ” в Фейсбуке.
Отметим, что активисты “Молодежь БНФ” собирали подписи за создание университета с преподаванием на белорусском языке.
Теги: новости мира видео видео сводки что анну бнф” суд “молодежи
Поделитесь статьей с друзьями