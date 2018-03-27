Каноисты сборной Украины стали бронзовыми призерами первого старта сезона — “Gloria canoeing cup” — соревнований на дистанции 5000 м, которые были организованы в турецком городе Белек. Об этом сообщает Федерация каноэ Украины, передает .

Людмила Лузан показала результат 27:52,27, Эдуард Шеметило — 24:29,05. Кроме того, по итогам соревнований сборная Украины получила два кубка за призовые места в командном первенстве — по второй место в соревнованиях юниоров, за 3-е место — в соревнованиях женщин.

Отметим, что в соревнованиях мужчин-каноистов в топ-10 попали наши Дмитрий Янчук (четвёртое место — 24:49,47), Юрий Вандюк (8 — 25:35,0) и Тарас Мищук (9 — 25:43, 16), между женщин — четвертой с результатом 28:22,78 стала Анастасия Четвертикова.

Примечательно, что только в гонках принимали участие 132 спортсменов из 12 стран, в том числе Сербия и Белоруссия, которые боролись за победу в “одиночках” в двух возрастных категориях (взрослые, юниоры) — и в байдарке, и в каноэ.

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