О своих намерениях выслать российских дипломатов уже заявили в США, Канаде, Албании, Норвегии, Германии, Франции, Италии, Польши, Эстонии, Чехии, Швеции, Финляндии, Нидерландах, Дании, Хорватии, Румынии, Венгрии, Литве и Латвии. Об этом сообщает со ссылкой на Reuters.

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В свою очередь председатель Европейского совета Дональд Туск заявил о том, что уже 14 из 28 стран-членов Евросоюза решили выслать дипломатов РФ в качестве меры пресечения солидарности с Лондоном по “делу Скрипаля”, передают “РИА Новости”.

Как сообщал 22 марта премьер-министру Великобритании Терезе Мэй удалось убедить европейские страны, в первую очередь, Францию, Германию, Литву и Ирландию, дать Москве “решительный ответ” и выслать связанных со спецслужбами дипломатов.

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