Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 27 тура чемпионата УПЛ сезона 2017/18 годов, сообщает со ссылкой на сайт УПЛ.

В этом туре состоится матч лидеров турнира, главных претендентов на “золото” — “Динамо” и “Шахтера”. Поединок состоится в субботу, 14 апреля, на ОСК “Металлист” в Харькове. Время начала — 17:00.

Также в этот день “Мариуполь” принимать “Верес” в 14:00. 15-го апреля пройдут ряд других баталий:

“Олимпик -” Александрия“;

“Звезда -” Черноморец“;

“Заря -” Ворскла“;

“Сталь” — “Карпаты”.

Отметим, что в ближайшем туре Премьер-лиги 1 апреля “Динамо” отправится в гости к “Мариуполя”, а “Шахтер” на выезде сразится с “Зарей”.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира