Во время официального визита Александра Лукашенко в Грузию, белорусский руководитель заявил, что Абхазия “превратилась во что-то непонятное”. В “МИД” квазиреспублики обиделись. Об этом передает со ссылкой на Белсат.

Эти слова оскорбили “руководство” Абхазии. МИД страны опубликовал официальный комментарий на высказывание Лукашенко.

“Главе Белорусского государства должно быть хорошо известно, что Республика Абхазия является не „краем“ Грузии, а государством, суверенитет которого в 2008 году после агрессии Грузии в Южной Осетии был официально признан Российской Федерацией”, — говорится на сайте “МИД” Абхазии.

Стоит отметить, что Беларусь не признает ни Абхазию, ни Южную Осетию, как независимые государства.

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