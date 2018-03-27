учитель сборной Украины Андрей Шевченко дал оценку выступлению подопечным в матче против Саудовской Аравии (1:1). Об этом тренер рассказал в интервью FootballHub, передает .

“У меня нет претензий к тому, как игроки подошли к этой игре. У меня нет претензий к тому, как они выкладывались на футбольном поле. У меня есть претензии к ведению игры и претензии к реализации моментов. Очень важно, когда имеешь один или полмомента, доводить его до гола. Тогда будет намного легче играть. У нас довольно моментов, но мы их не реализуем. И тем самым мы сами себе усложняем наши игры”, — отметил коуч “сине-желтых”.

Напомним, что уже завтра коллектив под руководством Шевченко выступит во втором мартовском спарринге с Японией. Вчера сборная отправилась на поединок в Льеже.

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