Тремя поединками закончился регулярный чемпионат Суперлиги Пари-Матч, которые определили окончательное положение команд перед 1/4 финала плей-офф, сообщает со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины. В заключительных встречах регулярного чемпионата “Черкаські Мавпи” дома разгромил “Химик” 99:67, харьковский “Авантаж-Политехник” праздновал победу над “Николаевом” — 92:90, а “Запорожье” потерпели гостевого фиаско в противостоянии с “Днепром” — 77 97. Таким образом, с первого места в плей-офф пробился БК “Днепр” (25 побед и 3 поражения) и сыграет в четвертьфинале против 8-й команды “Запорожье” (6/22). Другие пары выглядят так: “Черкасские Обезьяны” (2 место “регулярки”) — “Авантаж-Политехник” (7); “Будивельник” (3) — “Николаев” (6); “Химик” (4) — “БИПА” (5). Добавим также, пары с участием “Химика”, “Мавп” и “Будивельника” проведут стартовые игры 1/4 финала 29-го марта. “Днепр” начнет серию плей-офф 30-го марта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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