|Официальный курс гривны установлен на уровне 26,30 грн/долл
|27.03.2018 06:17
|
На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,30 грн/долл., передает со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 27 марта установлены на таком уровне:
26,304390 грн за доллар;
32,646378 грн за евро;
0,461450 грн за российский рубль;
37,417910 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 26 марта, курс всех валют вырос.
Поделитесь статьей с друзьями