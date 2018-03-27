Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, выступая в понедельник на заседании Национального совета (парламента) Словакии, заявил, что правительство не будет спешить с высылкой российских дипломатов. Об этом сообщает со ссылкой на сетевой телеканал Teraz.sk.

“Словакия не будет поддаваться только убеждениям, что за нападением на Скрипаля стоит Россия”, — отметил политик. “Пока же обвинения в адрес РФ не подкреплены доказательствами”, — добавил Пеллегрини.

“Мы не будем спешить, — сказал премьер. — высылка дипломатов поддержали 16 из 28 государств Евросоюза. Не сделали такого шага 12 стран, так что мы не одни”.

Словакия, по словам премьера, в связи с инцидентом в Солсбери будет действовать решительно, но разумно и без “театральных жестов”. Во вторник посол РФ в республике был вызван для дачи объяснений относительно российской позиции в национальный МИД. Братислава однозначно осудила применение нервно-паралитического вещества в Великобритании. Дальнейшие шаги, которые сделает страна, зависят от развития ситуации.

Напомним, канцлер Австрии Курц заявил, что Вена не будет высылать российских дипломатов из-за инцидента с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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