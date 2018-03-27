За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” совершили 47 обстрелов опорных пунктов Вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня один ни один военнослужащий ВСУ не пострадал. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” продолжают обстреливать позиции сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня.

“В частности, на Донецком направлении с 82 мм минометов и гранатометов различных типов боевики часто обстреливали защитников Авдеевки. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по нашим опорных пунктах в Водяное. Также агрессор применил гранатометы — в районе Шахты Бутовка и Каменки, крупнокалиберные пулеметы по защитникам Павлополь, Песков и Верхнеторецком, а стрелковое оружие — близко Марьинки, Авдеевки, Широкино, Талаковка и Гнутово. На Луганском направлении под огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали защитники Луганского и Троицкого. С БМП и пулеметов враг обстрелял наши укрепления под Новгородским, а с стрелкового оружия — близко Станицы Луганской”, — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

В результате вражеского огня украинские воины не пострадали.

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