Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае во вторник утром выросли в цене до 70,30 доллара за баррель, передает со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:14, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,26%.

При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 65,83 доллара за баррель, прибавив 0,43%.

Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.

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