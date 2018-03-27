Центровой сборной Украины Вячеслав Кравцов провел результативный поединок в чемпионате Турции, сообщает со ссылкой на ФБУ и сайт чемпионата Турции.

В противостоянии 22-го тура лиги “Ешкишехир” нашего баскетболиста на выезде уступил “Фенербахче” (69:79).

Выйдя в старте, украинский “бигмен” сыграл 30 минут, набрал 27 очков (11/13 двухочковых, 5/6 штрафных), став самым результативным в баталии. Также он собрал 5 подборов (2 в нападении) при 4 фолах и 3 потерях.

Таким образом, Кравцов сыграл самую результативную игру в сезоне, превзойдя свой показатель в 23 очка в противостоянии с БК “Эфес Пилсен”.

Добавим, что “Ешкишехир” выиграл 10 из 22 двух поединков регулярного чемпионата и занимает 9 место в турнирной таблице.

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