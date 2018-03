Американская правозащитная организация подала обращение в министерство юстиции США и Федеральной избирательной комиссии страны с требованием проверить деятельность британской аналитической компании Cambridge Analytica на предмет нарушения им избирательного законодательства Соединенных Штатов. Об этом сообщает со ссылкой на ABC. По данным телекомпании, организация Common Cause, базирующаяся в Вашингтоне и занимается в том числе мониторингом работы органов власти, в представленной жалобе обвиняет Cambridge Analytica и ряд членов ее руководства в нарушении федеральных законов США о выборах, запрещающие иностранным организациям влиять на непосредственное принятие решений представителями американских избирательных кампаний. Как отмечает АВС, предвыборный штаб нынешнего американского лидера Дональда Трампа потратил около 6 млн долларов США на оплату услуг британской фирмы. Последняя во время президентской кампании 2016 года в США составляла для штаба республиканца психологические портреты американских избирателей, а также участвовала в разработке политической рекламы. Кроме того, 17 других республиканских организаций США потратили в общей сложности не менее 16 млн долларов на аналогичные услуги, сообщает телеканал. В своем обращении в федеральный избиркома и Минюста Common Cause просит ведомства проверить деятельность Cambridge Analytica на предмет нарушения законов США. Организация ссылается на письмо, направленное несколько лет назад американским юристом Лоуренсом Ливай ряду республиканских доноров, бывшему политстратегу Трампа Стивену Бэннону и главе Cambridge Analytica Александру Никсу. В нем Ливай предупреждает, что иностранные лица и организации, согласно законам США, “не могут играть важные роли” в предвыборных кампаниях. Однако, как отмечают в Common Cause, все указанные лица проигнорировали это предупреждение. “Необходимо полное расследование, и если сотрудники Cambridge Analytica действительно часто нарушали наши законы, то должно последовать наказание, достаточное для того, чтобы похожи нарушения не повторились вновь”, — говорится в обращении правозащитников в федеральные органы США. Напомним, британская аналитическая компания Cambridge Analytica вмешивалась в ход выборов по всему миру, прибегая к взяткам и распространению негативной информации о кандидатах в интернете. Ранее газета The New York Times сообщила, что британской фирме удалось собрать личные данные более чем 50 млн пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса. Facebook заблокировали работу аналитической компании Cambridge Analytica и связанную с ней консалтинговую фирму Strategic Communication Laboratories. Компания занималась анализом данных в социальных сетях и сотрудничала, в частности, со штабом Дональда Трампа во время президентской предвыборной кампании в США 2016 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



