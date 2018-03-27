В российском Кемерове, где произошел пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", ставший причиной гибели десятков людей, несколько тысяч человек на митинге потребовали отставки властей. Об этом сообщает со ссылкой на "Эхо Москвы".

Они вышли к зданию областной администрации.

Люди также потребовали рассказать им правду о пожаре. Они уверены, что погибших гораздо больше, чем об этом официально сообщают.

В результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня", по последним данным, погибли 64 человека. Еще 52 человека пострадали. В соцсетях распространяются сообщения, что на самом деле жертвами пожара стали несколько сотен человек, но власти опровергают эти данные.

Украинцев не было между погибших после опознания 15 жертв.

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