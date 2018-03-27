В Киеве уровень утренних заторов на дорогах оценивается в 6 баллов. Об этом сообщает со ссылкой на данные сервиса Google-карты.

Так, движение затруднено в центральной части Киева, особенно в районе станций метро "Университет", "Театральная", "Золотые ворота", "Кловская", "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь".

Кроме того, пробки есть на проспектах Победы (от "Чайки" и до метро "Берестейская"), Романа Шухевича (в сторону Петровки - ДТП), Бажана и Броварском проспектах.

Пробки есть на улицах Большая Житомирская, Вячеслава Чорновила, Богдана Хмельницкого, Владимирской, Дарницком и Харьковском шоссе, на Подоле (почти все улицы пересекающих Нижний Вал и высокий Вал), Набережном шоссе (от моста Метро и до Почтовой площади), Большая Васильковская и всех прилегающих к ним улицах.

Также, пробки образовались на проспекте Валерия Лобановского, улицах Сечевых Стрельцов, Богатырской, Набережно-Крещатицкая, Набережно-Луговой и Набережно-рыболовных (в сторону Подола). Пробки есть на улице Саперно-Слободская, Семена Скляренко, Братиславская, Богатырская и других. Добавим, что заторы образовался на участке дороги от Одесской площади и до конечной остановки скоростного трамвая.

Сейчас движение на столичных мостах без осложнений.

Как сообщал киевлянам отключат отопление при, что среднесуточная температура воздуха будет составлять 8 ° С или выше в течение трех дней подряд. Это касается как жилого сектора, так и бюджетных учреждений.

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