На прошлой неделе, с 19 по 25 марта, на пожарах в Украине погибли 62 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"На пожарах погибли 62 человека, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 3 млн 208 тыс. грн", - говорится в сообщении.

При этом в этот период спасатели ликвидировали 863 пожара, спасли на пожарах 34 человека и предотвратили уничтожение огнем 409 зданий и 44 единиц техники.

Кроме того, в течение недели на водных объектах погибло семь человек.

Напомним, страшный пожар произошел в торговом центре в российском Кемерово на выходных. По официальным данным, погибли 64 человека, большинство - дети. В соцсетях распространяются сообщения, что в действительности жертвами пожара стали несколько сотен человек, но власти опровергают эти данные. Кроме того, люди критикуют власть за то, что на федеральных телеканалах сообщения о пожаре начали появляться только через несколько часов после его начала.

После кемеровской трагедии в Беларуси заявили, что проверят все торговые центры.

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