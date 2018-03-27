Министр иностранных дел Украины Павел Климкин едет в Нью-Йорк на открытые дебаты Совета безопасности ООН, где планирует подробно осветить подходы нашего государства к актуальным вопросам реформирования миротворческого направления деятельности ООН. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Темой дебатов определено "Совместные действия для повышения эффективности операций ООН по поддержанию мира".

"Участие в заседании позволит более детально осветить подходы нашего государства к актуальным вопросам реформирования миротворческого направления деятельности ООН, а также позволит обеспечить дальнейшую консолидацию международного сообщества в противодействии российской агрессии против Украины и продвижению интересов Украины в ООН", - говорится в сообщении.

Во время пребывания в Нью-Йорке 27-28 марта планируется ряд встреч Климкин с иностранными партнерами и руководством ООН.

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