|Сущенко не признал вину в полном объеме - адвокат
|27.03.2018 11:04
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Украинский журналист Роман Сущенко, который незаконно содержится в Российской Федерации, на предварительных слушаниях в российском суде не признал свою вину в полном объеме. Об этом сообщал адвокат Марк Фейгин в Twitter, передает .
“Роман Сущенко вину не признал в полном объеме”, — написал М.Фейгин.
Отметим, 27 марта в Московском городском суде проходят предварительные слушания по делу Романа Сущенко.
Ранее сообщалось, что Московский городской суд продлил арест украинскому журналисту Роману Сущенко до 30 марта 2018 года. Сущенко обвиняется в шпионаже. Сам журналист своей вины не признает.
Украинскому журналисту грозит до 20 лет лишения свободы.
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