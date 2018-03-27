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Сущенко не признал вину в полном объеме - адвокат
27.03.2018 11:04

Украинский журналист Роман Сущенко, который незаконно содержится в Российской Федерации, на предварительных слушаниях в российском суде не признал свою вину в полном объеме. Об этом сообщал адвокат Марк Фейгин в Twitter, передает .

“Роман Сущенко вину не признал в полном объеме”, — написал М.Фейгин.

Отметим, 27 марта в Московском городском суде проходят предварительные слушания по делу Романа Сущенко.

Ранее сообщалось, что Московский городской суд продлил арест украинскому журналисту Роману Сущенко до 30 марта 2018 года. Сущенко обвиняется в шпионаже. Сам журналист своей вины не признает.

Украинскому журналисту грозит до 20 лет лишения свободы.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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