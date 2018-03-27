Из-за последних случаев АЧС, зафиксированных в ряде стран Восточной Европы, правительство Дании и Датская народная партия подписали соглашение о ряде инициатив, которые делают невозможным распространение болезни. Об этом сообщает портал Professional Pig Community, передает . Одна из инициатив предусматривает создание ограждения вдоль датско-немецкой границы, чтобы избежать движения диких кабанов. Планируется построить забор длиной 70 км и высотой 1,5 м. “Несмотря на ограждение, пересечение границы будет беспрепятственным, согласно шенгенских правил”, — уточнили инициаторы. Другие инициативы включают существенное увеличение штрафов за нарушения, которые могут повлечь распространение АЧС в стране. Напомним, ранее о намерениях построить заборы вдоль государственных границ с целью недопущения распространения африканской чумы свиней завили в Польше, Венгрии, Чехии. Поляки даже выделили уже необходимое для этого финансирование. Таким образом, Польша планирует защитить своих фермеров от вируса АЧС и сэкономить полмиллиарда евро на борьбе с болезнью. Комментируя решение польской власти, нардеп Сергей Тригубенко назвал его приговором отечественной Госпродпотребслужбе. “Получается, что полякам безопаснее потратить миллионы долларов, чтобы построить между нами забор, чем рассчитывать на партнерство и взаимные усилия в борьбе с африканской чумой... Как по мне, то такое заявление министерства сельского хозяйства Польши — это просто "вердикт", вынесенный нашим чиновникам за бездеятельность”, — отметил он. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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