В Администрации Президента ожидают ответной реакции со стороны Российской Федерации на выдворение российских дипломатов из Украины. Об этом сообщил заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Шимкив.

"Я думаю, что она будет всегда. Я буду удивлен, если ее не будет. Но делать прогнозы лично я не могу", - сказал он.

Как сообщал 26 марта Украина в ответ на отравление в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля принял решение о выдворении со своей территории 13 российских дипломатов.

Также о выдворении российских дипломатов заявили уже 24 страны.

В МИД РФ выразили протест относительно решения о выдворении российских дипломатов и заявили, что этот шаг не останется без реакции.

Напомним, бывшего двойного агента Сергея Скрипача и его дочь Юлию 4 марта нашли без сознания в британском городе Солсбери.

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