Из общего количества пожаров, возникающих ежегодно, более 80% происходят в жилых домах и квартирах, следовательно вопрос безопасности зданий в Украине возникает довольно часто, пишет

Пожарная безопасность при строительстве многоквартирных домов регулируется Государственными строительными нормами (ГСН 1.1-7) и постоянно контролируется инженерно-техническими сотрудниками, а также регулярно проверяется мобильной бригадой по охране труда, рассказал директор Департамента технического обеспечения на комплектации строительства - главный инженер "Киевгорстроя" Сергей Юхименко.

"Для каждого проекта разрабатываются разделы систем безопасности. В каждом доме есть огнетушители, а в холлах - инструкции по эвакуации людей и меры пожарной безопасности. Все проекты еще на стадии проектирования проходят экспертизу в органах государственной экспертизы. Досадно, но приходится констатировать, что в большинстве случаев пожары в домах возникают по вине людей, которые в них живут", - отмечает он.

Строя высотный дом, в котором будет проживать несколько сотен человек, девелопер берет на себя ответственность за жизнь людей в готовом доме. Во всех домах предусмотрены эвакуационные выходы и пожарные отстойники на балконах. В местах общего пользования располагаются гидранты и огнетушители. А в квартирах и на этажах устанавливаются системы пожарной сигнализации, специальные краны для подключения гидрантов и огнеупорные двери.

Сергей Юхименко подчеркивает, что обязательным остается экспертиза проектной документации для объектов, принадлежащих к средним и значительным классам последствий (СС2, СС3). Это делают экспертные организации, которые получили соответствующую аттестацию в Минрегионстрое. По его словам, в последнее время ответственные застройщики начинают обращаться и к третьей стороне для проведения независимого аудита пожарной безопасности.

"Система независимого аудита работает практически во всех странах ЕС. Эксперты, которых допускают к такой деятельности, должны пройти обучение, иметь соответствующее образование и опыт работы, получить персональный сертификат. Более того, сегодня в Украине и знаток, и непосредственно орган инспекции страхуют свою деятельность.

"Все дома "Киевгорстроя" утеплены минеральной ватой. Это безопасный и эффективный утеплитель. Минвата не горит и не плавится, имеет отличные теплоизоляционные и звукоизоляционные качества, устойчива к перепадам температур. Да, она дороже пенопласта, но, как показывает практика, на этом нельзя экономить", - отмечает он.

Главный инженер "Киевгорстроя" подчеркивает, что пожар легче предотвратить, чем потушить, а еще при возникновении пожара важно правильно действовать.

Напоминаем основные правила поведения при возникновении пожара:

В случае обнаружения пожара (признаков горения) каждый гражданин должен немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 101. При этом необходимо назвать адрес объекта, указать количество этажей здания, место возникновения пожара, обстановку на пожаре, наличие людей, а также сообщить свою фамилию.

Для передачи сообщений о пожарах следует использовать переговорные устройства лифтов в жилых домах на диспетчерские пункты.

Принять (по возможности) меры по эвакуации людей, тушению (локализации) пожара и сохранности материальных ценностей.

В случае необходимости вызвать другие аварийно-спасательные службы (медицинскую по телефону 103, газоспасательную по телефону 104 и т.д.).

При условии соблюдения элементарных правил пожарной безопасности ваша жизнь и здоровье будет в безопасности.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира