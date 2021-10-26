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Jerry Heil розповіла, чи має зараз бойфренда
26.10.2021 12:00
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Відома українська співачка Jerry Heil у новому випуску "Світського життя" розповіла подробиці свого особистого життя.

Артистка на всю країну поділилась, що у свої 26 років незаймана. Співачка пояснила, що зробила це, аби інші знали, що вони такі не одні та не соромились цього.

"Все моє життя – це було моїм комплексом. Якщо я маю такі проблеми та комплекси, то я не одна така. Мені потрібно було цю тему підняти для того, щоб такі люди, як і я, не соромилися та розуміли, що це нормально", - говорить зірка.

Також Jerry Heil розповіла, що зараз її серце вільне, вона ще не зустріла свого коханого. Артистка не раз мала негативний досвід у стосунках, тому дуже обережна.

"Я дуже прискіплива. Я постійно всюди шукаю підступ. Я неодноразово натикалася на підводне каміння. Мене хотіли використати. Тому мені складно когось до себе підпустити. Але я відкрита. Я не бережу цноту для когось конкретного, просто мені потрібно зустріти свою людину", - говорить знаменитість.

Нещодавно зірка влаштувала собі весілля з самою собою. Її батьки нормально на це відреагували, однак люди з її рідного міста цього не зрозуміли.

"Багато хто у моєму рідному місті цього не зрозумів. У мене батьки торгують на базарі. Тато говорить, що іноді до нього хтось може підійти та поспівчувати йому", - поділилась артистка.


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