Кольцо казацкого времени и не только: на Тернопольщине нашли артефакты XV-XVII веков - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Кольцо казацкого времени и не только: на Тернопольщине нашли артефакты XV-XVII веков
26.10.2021 13:35
Бронзовый перстень казацкого времени, древнюю еврейскую игрушку и кожаный ремень XVII в. нашли археологи на территории городка Железке Тернопольской области.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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