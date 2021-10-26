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Кольцо казацкого времени и не только: на Тернопольщине нашли артефакты XV-XVII веков
26.10.2021 13:35
Бронзовый перстень казацкого времени, древнюю еврейскую игрушку и кожаный ремень XVII в. нашли археологи на территории городка Железке Тернопольской области.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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