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Японская принцесса вышла замуж и лишилась своего королевского статуса.
26.10.2021 13:45
Японская принцесса Мако вышла замуж за своего бывшего сокурсника Комуро Кей, официально оставив императорскую семью.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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