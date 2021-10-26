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Энергоатом готов поставлять пять тысяч литров медицинского кислорода ежесуточно
26.10.2021 14:35
НАЭК "Энергоатом" готова поставлять 5 тыс. литров медицинского кислорода в сутки в больницы трех областей.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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