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Apple представила новую операционную систему MacOS Monterey для компьютеров
26.10.2021 15:05
Компания Apple выпустила новую операционную систему MacOS Monterey, которую можно будет установить бесплатно на компьютеры с "яблочной" платформой выпуска последних лет.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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