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В Мариуполе не допустили к работе невакцинированных сотрудников трамвайного депо
26.10.2021 15:30

В Мариуполе не допустили к работе персонал трамвайного депо №3 КП «МТТУ», которые не прошли вакцинацию.

Струдников трамвайного депо без прививок не пустили на работу

Не вакцинированных работников не допустили на рабочее место

Ранее Власти писали, что не вакцинированные учителя будут уволены без сохранения заработной платы до окончания карантина.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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Комментарии   

 
0 #28 вася 03.01.2015 17:55
нацгады убивают людей а валят как всегда на ополченцев
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0 #27 Хард Стоун 17.12.2014 04:22
Господа Вы напишите продолжение рассказа как что кто видит какое будущее у государства вот Мы все поверили в сильную гривну и отнесли деньги в банки гривна окрепла до 5 за долар Вам сделали безвизовый въезды в Россию в Европу все отказывается ехать зарплата по 3000$ Америка просит поставки продуктов Ваша революция победила
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0 #26 Чернышский 11.12.2014 14:59
В России профицит консолидированн ого бюджета, январь-сентябрь 2014г, составил 1542,3 млрд.<£$%&£$%& />рублей, т.е. 3,2% ВВП за 1 полугодие 2014 г., в Украине же - катастрофически й дефицит. И виной всему нынешняя власть крайних евроинтегроидов , олигархов-компр адоров, установившаяся в результате ВОР - Великой олигархической революции. Вот результат майданных скачек 1991, 2004 и 2013-14 годов - Руина, похлеще 17 века. А не дали Януковичу разогнать майдан именно эти олигархи. Теперь маємо, що маємо. Те, кто хотели, как лучше (рядовые скакуны), получили, как всегда после революции - гражданскую войну. И вина за это лежит всецело на США, ЕС и их украинских слугах-компрадо рах
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0 #25 Чернышский 11.12.2014 14:46
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в целом по экономике за октябрь 2014г. в России 32 408 рублей, а в Украине 3 509 гривен т.е. 17 545 рублей, если считать по ППС 2011 г. - 1:5, реально сейчас ППС ок. 4,0-4,5:1, т.е. между 14 000 – 15 800 рублей; Индекс реальной заработной платы в октябре 2014г. относительно сентября 2014г., % Россия 100,7; Украина 98,5. Средний размер назначенных пенсий (на начало года) Россия 10 029,7 <£$%&£$%& />(октябрь - 10 910,6) рублей; Украина 1526,1 гривен (7630,5 рублей, если по ППС 2011 г. - 1:5, реально сейчас ППС ок. 4,0-4,5:1, т.е. между 6100 – 6800 рублей)
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0 #24 Чернышский 11.12.2014 14:26
А все эти грантоеды Новаки и прочие трендят, что в России кризис! На себя оборотитесь!
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0 #23 Чернышский 11.12.2014 14:22
Инвестиции в основной капитал 77,0% и 97,5; За январь-сентябрь 2014г. принято в эксплуатацию общей площади жилья В % к соответствующем у<£$%&£$%& />периоду предыдущего года 110,0 и 124,6; За январь-октябрь 2014 грузооборот транспорта по ср. с соотв. периодом 2013, % 92,1 и 100,2; сальдо внешней торговли товарами за 9 месяцев 2014г, млрд. долларов США 0,8 и 148,4; Индекс потребительских цен с начала года, % 121,2 и 108,5; Реальный располагаемый доход населения, , в % к соотв периоду предыдущего года, І£$%& квартал 2014 98,1 и 101,8. И так далее.
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0 #22 Чернышский 11.12.2014 14:07
Админ, в чём проблема? В скобках Российская Федерация сокращённо, 3 квартвл римскими, зачем мазать?
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0 #21 Чернышский 11.12.2014 14:04
А был бы кризис, это ещё вопрос. Такого, как описано в статье, точно не было бы, а если бы РУБКА состоялась, то и вовсе не было бы, даже наметился бы рост. А что имеем сейчас? ВВП за І£$%&£$%& квартал 2014г. по сравнению с соответствующим кварталом 2013г.,94,9% £$%& 100,7); Индекс промышленной продукции в январе–октябре 2014г. по сравнению с соответствующим периодом 2013г., 90,6% £$%& 101,7);
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0 #20 Чернышский 11.12.2014 13:55
Клюев всегда был ярым евроинтегроидом и никогда за РУБКА не выступил бы, как и большинство остальных ПРедателей. ПР и Янукович предали своих избирателей, три года пиаря ЗСТ с ЕС, отказываясь войти в ТС-ЕЭП (с1 янв. 2015 - ЕАЭС), понося Россию похлеще нынешних (кроме Яйценюха). Но одно верно - Крым был бы украинским, войны бы не было - никто бы всерьёз УГА не поддержал бы.
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0 #19 Гость 10.12.2014 10:08
Да уж написано все с точностью наоборот. То что сейчас происходит - хуже самого большого беспредела. И говорят о том что Украина проигрывает информационную войну. Аж смешно. Половину населения Украины слепы как котята уже готовы вздохнуть с облегчением, что так не произошло и не обращать на то что происходит в стране.
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