|В Мариуполе не допустили к работе невакцинированных сотрудников трамвайного депо
|26.10.2021 15:30
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В Мариуполе не допустили к работе персонал трамвайного депо №3 КП «МТТУ», которые не прошли вакцинацию.Струдников трамвайного депо без прививок не пустили на работу
Не вакцинированных работников не допустили на рабочее место
Ранее Власти писали, что не вакцинированные учителя будут уволены без сохранения заработной платы до окончания карантина.
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