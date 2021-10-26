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Украину в США отнесли к странам наивысшего риска по ситуации с коронавирусом
26.10.2021 15:35
В США Центры предупреждения и контроля заболеваемости внесли Украину в список стран "очень высокого риска" по ситуации с коронавирусом.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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