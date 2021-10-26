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ЕС готов помочь Молдове преодолеть газовый кризис
26.10.2021 15:55
Европейская комиссия готова помочь Молдове преодолеть возникший в стране энергетический кризис в связи с дефицитом газа и сложными переговорами с "Газпромом".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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