Александр Лукашенко сделал это заявление, выступая перед представителями трудового коллектива Лидской центральной районной больницы.

Об этом сообщает БЕЛТА.

По словам главы Беларуси, «вы тут больше на Западе, чем все остальные, и видите, что происходило и что от нас хотят».

«Вчера уже «Леопарды» подкинули к нашей границе, танки», – заметил Лукашенко.

«Боюсь, чтобы они войнушку не развязали здесь», – добавил он.

Ранее Власти писали, что Лукашенко заявил о перехвате на границе с Литвой беспилотника со взрывчаткой.

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